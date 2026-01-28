В «Актобе» заявили, что клуб не будет подписывать защитника ЦСКА Агапова

Спортивный директор казахстанского «Актобе» Марат Хайруллин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника московского ЦСКА Ильи Агапова. Ранее об интересе «Актобе» к Агапову сообщал журналист Иван Карпов.

«Агапова, как и многих футболистов, предлагали нам. Но он нам не подошёл, эту историю можно считать завершённой», — сказал Хайруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первую половину сезона-2025/2026 25-летний Агапов провёл в тольяттинском «Акроне» на правах аренды. Клуб досрочно вернул полузащитника в ЦСКА. Илья сыграл за «Акрон» четыре матча во всех турнирах.