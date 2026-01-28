Скидки
Главная Футбол Новости

Бенфика — Реал Мадрид: прямая онлайн-трансляция матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск 28 января 2026

«Бенфика» — «Реал» М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бенфика» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
После семи туров португальский клуб набрал шесть очков и занимает 29-е место. Испанская команда заработала 15 очков и располагается на третьей строчке.

В минувшем туре «Бенфика» проиграла «Ювентусу» (0:2), а «Реал» разгромил «Монако» (6:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

