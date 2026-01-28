Бубнов: в «Динамо» при Карпине было сильное давление, которое не нравилось игрокам

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что игрокам московского «Динамо» было некомфортно работать под руководством Валерия Карпина. Специалист возглавлял бело-голубых с лета по осень 2025 года. Сейчас главным тренером «Динамо» является Ролан Гусев, который входил в тренерский штаб Карпина.

«Факт остаётся фактом: когда три игрока говорят, что после того, как Карпин ушёл, стало, ну, напряжение спало… Это говорит о том, что там было очень сильное давление, которое не нравилось игрокам», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ этого сезона.