Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Барселона — Копенгаген: прямая онлайн-трансляция матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск 28 января 2026

«Барселона» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Копенгаген». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
После семи туров каталонский клуб набрал 13 очков и занимает девятое место. Датская команда заработала восемь очков и располагается на 26-й строчке.

В минувшем туре «Барселона» победила пражскую «Спарту» (4:2), а «Копенгаген» сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

