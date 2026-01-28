«Барселона» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Копенгаген». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров каталонский клуб набрал 13 очков и занимает девятое место. Датская команда заработала восемь очков и располагается на 26-й строчке.

В минувшем туре «Барселона» победила пражскую «Спарту» (4:2), а «Копенгаген» сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

