Футбол

Тошич: Баринов был капитаном «Локомотива», Лусиано играл за «Зенит» — ЦСКА стал сильнее
Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич оценил зимнее усиление команды. Армейский клуб подписал хавбека Дмитрия Баринова из «Локомотива» и форварда Лусиано Гонду из «Зенита».

«Разница между лидерами РПЛ совсем небольшая, весенний отрезок сезона будет очень интересным. Трансферы ЦСКА радуют, это качественные игроки. Баринов много лет являлся капитаном «Локомотива», а Гонду играл в составе очень серьёзного соперника ЦСКА — «Зенита». Это нападающий, который был нужен команде Челестини. Уверен, что во второй части сезона ЦСКА будет выглядеть сильнее, чем в первой, учитывая появление новичков», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

