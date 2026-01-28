Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
23:00 Мск

Наумов: «Локо» думал, что с Бариновым все схвачено, его потеря скажется на команде

Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе из московского клуба Дмитрия Баринова. Полузащитник этой зимой перебрался в ПФК ЦСКА.

«Потеря Баринова скажется. Мы увидим, что у «Локомотива» будут провалы в середине поля и опорной зоне. Почему-то думали, что Баринов как закономерность — всё схвачено. А когда его потеряли, поймём, что Баринов значил для «Локомотива». Его уход ослабит игру в центральной зоне. Он давал большой объём, цементировал игру в обороне. Заменить его сегодня можно условными Карпукасом и Пруцевым, но в полной мере этого не произойдёт», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тошич: Баринов был капитаном «Локомотива», Лусиано играл за «Зенит» — ЦСКА стал сильнее
