«До упора были там». Рахимов рассказал, сколько людей в «Рубине» было против него

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, сколько людей внутри казанского клуба выступали против него. Казанский клуб объявил о расторжении контракта с Рахимовым 13 января. 60-летний специалист занимал должность главного тренера «Рубина» с апреля 2023 года.

— Сколько людей внутри клуба «Рубин» было у вас в оппозиции?

— Ну, максимум два-три [человека].

— Угу. Ну, а это весомые фигуранты дела?

— Они до упора были там и пытались всё это сделать. Я всё прекрасно понимал. Но ты находишься под давлением таким, когда у тебя уже достаточно толстая шкура. Когда тебя это больше мотивирует, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».