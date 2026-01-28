Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жирков отреагировал на дерзкие слова Дзюбы про российских телеэкспертов

Жирков отреагировал на дерзкие слова Дзюбы про российских телеэкспертов
Комментарии

Известный российский экс-футболист Юрий Жирков отреагировал на выпад нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сторону отечественных телеэкспертов. Ранее Дзюба раскритиковал российских экспертов, поставив им в пример британских коллег.

— Артём Дзюба недавно раскритиковал российских экспертов — сказал, что Каррагера и Анри слушать интересно, а у нас спикеров такого уровня нет.
— Он их с переводчиком смотрел? Всё ли вообще понимал, что там говорят? (Улыбается.) Мне кажется, там ничего не понять — такой акцент… В «Челси» я некоторые слова вообще не распознавал. Они даже «hello!» говорили на каком-то непонятном языке, — приводит слова Жиркова «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Галактионов — о Дзюбе: реалити-шоу устраивать мы не собираемся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android