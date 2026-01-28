Генич рассказал, как Деян Станкович унижал Пабло Солари в «Спартаке»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович унижал футболиста команды Пабло Солари. Аргентинец присоединился к красно-белым в феврале прошлого года.

— Некоторые рассказывали, что ему уже на результат было плевать, да и на всё плевать.

— Да, там была прикольная история. Когда он согласовал Солари, что он должен прийти на усиление, и потом всё время уничтожал Солари.

Подходил и говорил: «Какое же ты гавно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть». [Солари], думаю, говорит: «Тренер, ты же хотел, чтобы я пришёл, ты согласовал», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».