Рахимов раскрыл, какую задачу перед ним поставили в «Рубине» до начала этого сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, какую задачу поставили перед ним до начала этого сезона Мир РПЛ. «Рубин» объявил о расторжении контракта с Рахимовым 13 января.

— А какая была задача? Была задача попасть в пятёрку, правда? Перед сезоном.

— Ну, слушай, когда эту задачу ставят в октябре месяце… Вот в самом начале наш разговор на совете перед сезоном был очень конструктивный. Когда мы обсуждали наши возможности, что мы можем, было сказано. Было сказано — седьмые будем. Нормально. Потому что мы видим, что там, наверху, происходит. Какие команды? За нами «Динамо» ещё, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».