Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Рахимов ответил, является ли Далер Кузяев самым высокооплачиваемым игроком «Рубина»

Рахимов ответил, является ли Далер Кузяев самым высокооплачиваемым игроком «Рубина»
Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, является ли полузащитник Далер Кузяев самым высокооплачиваемым игроком казанцев. Кузяев присоединился к «Рубину» в летнее трансферное окно — 2025 на правах свободного агента. Ранее хавбек выступал за французский «Гавр», а также играл за «Ахмат» и «Зенит».

— У него самая большая зарплата в Рубине?
— Да нет.

— Ну, кто-то говорит, что вы его заманили...
— Кость. Ну, однозначно нет. Однозначно нет.

— Да? Ну давайте честно…
— Ну, чтоб ты понимал, из миллионников у нас в команде только один Даку, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
