Рахимов ответил, является ли Далер Кузяев самым высокооплачиваемым игроком «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, является ли полузащитник Далер Кузяев самым высокооплачиваемым игроком казанцев. Кузяев присоединился к «Рубину» в летнее трансферное окно — 2025 на правах свободного агента. Ранее хавбек выступал за французский «Гавр», а также играл за «Ахмат» и «Зенит».

— У него самая большая зарплата в Рубине?

— Да нет.

— Ну, кто-то говорит, что вы его заманили...

— Кость. Ну, однозначно нет. Однозначно нет.

— Да? Ну давайте честно…

— Ну, чтоб ты понимал, из миллионников у нас в команде только один Даку, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».