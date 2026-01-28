«Атлетико» рассматривает Тьяго и Эндрика в качестве новых нападающих — The Touchline

Мадридский «Атлетико» изучает возможность приобретения нападающего английского «Борнмута» Игора Тьяго и форварда мадридского «Реала», выступающего на правах аренды за «Лион», Эндрика. Эти игроки рассматриваются в качестве потенциальных усилений на случай, если Хулиан Альварес покинет клуб летом. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне уверен, что сможет раскрыть потенциал Эндрика, гарантируя ему игровое время и чёткую роль в команде. Симеоне также отмечает, что Игор Тьяго является более физически сильным игроком, способным забивать голы и уверенно действовать в штрафной площади.

Игор Тьяго в текущем сезоне провёл 24 матча за «Борнмут», забив 17 мячей и сделав одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

Эндрик на данный момент провёл три матча за «Лион», отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. В последнем матче он оформил хет-трик, что способствовало победе команды со счётом 5:2. Transfermarkt оценивает Эндрика в € 25 млн.