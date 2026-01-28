Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашид Рахимов прокомментировал информацию о конфликте с президентом «Рубина»

Рашид Рахимов прокомментировал информацию о конфликте с президентом «Рубина»
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал фигурировавшую в прессе информацию, что у него был конфликт с президентом клуба Маратом Сафиуллиным. Рахимов покинул «Рубин» 13 января.

— Я слышал историю, что в октябре месяце уже, можно сказать, ваша судьба была предрешена, потому что вы поругались с президентом клуба на организационных моментах… У вас были пожелания там по организации сборов одни, у президента были другие. И из-за этого у вас возник такой дисконнект. Вы хотели решить вопрос с одной стороны, это не понравилось президенту. Который посчитал, что вы за его спиной что-то делаете, и в октябре уже решение по вам было принято. Вы почувствовали это?
— Ну, надо сказать, что отношения… Смотри, ты всё, ты как будто этот…

— Я прав?
— Кто тебе даёт информацию вообще? А?

— Я прав?
— Ну… Наверное, отчасти прав, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Впервые такое в истории клуба». Рахимов — о своей отставке из «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android