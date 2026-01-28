Рашид Рахимов прокомментировал информацию о конфликте с президентом «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал фигурировавшую в прессе информацию, что у него был конфликт с президентом клуба Маратом Сафиуллиным. Рахимов покинул «Рубин» 13 января.

— Я слышал историю, что в октябре месяце уже, можно сказать, ваша судьба была предрешена, потому что вы поругались с президентом клуба на организационных моментах… У вас были пожелания там по организации сборов одни, у президента были другие. И из-за этого у вас возник такой дисконнект. Вы хотели решить вопрос с одной стороны, это не понравилось президенту. Который посчитал, что вы за его спиной что-то делаете, и в октябре уже решение по вам было принято. Вы почувствовали это?

— Ну, надо сказать, что отношения… Смотри, ты всё, ты как будто этот…

— Я прав?

— Кто тебе даёт информацию вообще? А?

— Я прав?

— Ну… Наверное, отчасти прав, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».