«Арсенал» — «Кайрат»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Кайрат» из Алма-Аты. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Урс Шнидер (Швейцария). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Арсенал» с 21 очком возглавляет сводную таблицу Лиги чемпионов, ранее лондонцы досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. «Кайрат» с одним очком замыкает таблицу и покинет турнир после этой игры.