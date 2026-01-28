Скидки
23:00 Мск
Футбол Новости

Арсенал — Кайрат: прямая онлайн-трансляция матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск 28 января

«Арсенал» — «Кайрат»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Кайрат» из Алма-Аты. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Урс Шнидер (Швейцария). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
На данный момент «Арсенал» с 21 очком возглавляет сводную таблицу Лиги чемпионов, ранее лондонцы досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. «Кайрат» с одним очком замыкает таблицу и покинет турнир после этой игры.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
