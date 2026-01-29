Стал известен лучший ассистент общего этапа Лиги чемпионов — 2025/2026

Завершился общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество результативных передач сделали фланговый нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе. Эти футболисты отдали шесть голевых пасов за восемь матчей и разделили первую строчку в гонке ассистентов. Форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал пять ассистов и занял третье место.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.