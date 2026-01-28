Алиша Леманн стала футболисткой «Лестера»

Футболистка Алиша Леманн вернулась в Англию и подписала контракт с «Лестером». О заключении соглашения с 27-летней нападающей официально сообщила пресс-служба клуба. Контракт с Леманн рассчитан до лета 2028 года.

Фото: ФК «Лестер»

«Это потрясающе, я словно вернулась домой и я действительно счастлива. «Лестер» — потрясающий клуб. Я видела тренировочную базу, стадион. Они хотят продвигать женский футбол вперёд», — заявила Леманн в интервью официальному сайту «Лестера».

Фото: ФК «Лестер»

Алиша Леманн выступала в Англии за «Астон Виллу» с 2021 года. До этого нападающая также играла в составе «Вест Хэма» и «Янг Бойз». С лета 2024 года футболистка играла в Италии за «Ювентус» и «Комо».