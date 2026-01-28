Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алиша Леманн стала футболисткой «Лестера»

Алиша Леманн стала футболисткой «Лестера»
Комментарии

Футболистка Алиша Леманн вернулась в Англию и подписала контракт с «Лестером». О заключении соглашения с 27-летней нападающей официально сообщила пресс-служба клуба. Контракт с Леманн рассчитан до лета 2028 года.

Фото: ФК «Лестер»

«Это потрясающе, я словно вернулась домой и я действительно счастлива. «Лестер» — потрясающий клуб. Я видела тренировочную базу, стадион. Они хотят продвигать женский футбол вперёд», — заявила Леманн в интервью официальному сайту «Лестера».

Фото: ФК «Лестер»

Алиша Леманн выступала в Англии за «Астон Виллу» с 2021 года. До этого нападающая также играла в составе «Вест Хэма» и «Янг Бойз». С лета 2024 года футболистка играла в Италии за «Ювентус» и «Комо».

Материалы по теме
Как я голосовала за «Золотой мяч» от России
Как я голосовала за «Золотой мяч» от России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android