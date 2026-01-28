«ПСЖ» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча ЛЧ-2025/2026 начнётся в 23:00

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед этой игрой «ПСЖ» с 13 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Ньюкасл» также с 13 очками располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре французская команда уступила «Спортингу» со счётом 1:2, а английский клуб выиграл у ПСВ со счётом 3:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

