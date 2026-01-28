«Арсенал» — «Кайрат»: Дьёкереш вывел лондонцев вперёд на второй минуте

В эти минуты идёт матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют лондонский «Арсенал» и «Кайрат» из Алма-Аты. Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступает Урс Шнидер (Швейцария). На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте Виктор Дьёкереш открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд.

На данный момент «Арсенал» с 21 очком возглавляет сводную таблицу Лиги чемпионов, ранее лондонцы досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. «Кайрат» с одним очком замыкает таблицу и покинет турнир после этой игры.