23:00 Мск
«Испытываю особые чувства». Вратарь «Кайрата» Анарбеков — перед матчем с «Арсеналом»

Голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
— Готовы ли вы к матчу с «Арсеналом», как себя чувствуете? Вы когда-нибудь представляли, что будете играть с таким соперником?
— Здравствуйте. Испытываю особые чувства. Год назад никто не думал, что мы будем играть против таких команд. В этом матче мы постараемся показать 100-процентный уровень подготовки. Какой бы ни была сила противника, мы демонстрируем свои лучшие качества. Команда готова. Надеюсь, мы почувствуем поддержку наших болельщиков с трибуны.

— «Арсенал» придаёт большое значение стандартным положениям и часто забивает с угловых. Насколько сложно играть против таких команд с точки зрения вратаря?
— Мы готовимся. Не могу сказать, что это слишком сложно. Что касается моих ошибок в матче с «Брюгге», то в футболе всякое бывает. При стандартах мы более внимательны в обороне, помогаем друг другу и тщательно готовимся к этому.

— Учитывая, что играть в АПЛ — это ваша мечта, какое значение для вас имеет этот матч?
— Это моя детская мечта. В детстве я регулярно смотрел матчи английской Премьер-лиги по телевизору. Поэтому ощущения особенные. Посмотрим, какие эмоции будут перед игрой. Мы провели достаточно матчей в Лиге чемпионов, чувствуем себя увереннее. Не выходим на поле без настроя на борьбу, — приводит слова Анарбекова пресс-служба клуба из Алма-Аты.

