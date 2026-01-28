«Наполи» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 8-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Наполи» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Жесус, Буонджорно, Оливера, Спинаццола, Мактоминей, Вергара, Лоботка, Элмас, Хойлунд.

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Гюсто, Фофана, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Сантос, Педро, Эстевао, Нету.

После семи туров итальянский клуб набрал восемь очков и занимает 25-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре «Наполи» сыграл вничью с «Копенгагеном» (1:1), а «Челси» победил «Пафос» (1:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.