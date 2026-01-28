Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Ньюкасл: стартовые составы команд на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, 28 января

«ПСЖ» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч 8-го тура общего этапа ЛЧ
Комментарии

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
1-й тайм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'    

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.

«Ньюкасл»: Поуп, Холл, Ботман, Тонали, Тшау, Бёрн, Рэмси, Майли, Эланга, Уиллок, Вольтемаде.

Перед этой игрой «ПСЖ» с 13 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Ньюкасл» также с 13 очками располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре французская команда уступила «Спортингу» со счётом 1:2, а английский клуб выиграл у ПСВ со счётом 3:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» Энрике: мы знакомы с «Ньюкасл Юнайтед», это будет непростая игра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android