Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Игроков особо настраивать не нужно». Тренер «Кайрата» Уразбахтин — о матче с «Арсеналом»

«Игроков особо настраивать не нужно». Тренер «Кайрата» Уразбахтин — о матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин дал комментарий касательно предстоящего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
— Как вы будете настраивать команду на игру против одного из сильнейших клубов АПЛ?
— На такие матчи футболистов особо настраивать не нужно. Встречи с топ-клубами случаются не так часто в карьере каждого игрока. Ребята не нуждаются в дополнительной мотивации. Напротив, важно немного снизить эмоциональный градус и настроить команду на спокойную, качественную игру, чтобы футболисты смогли показать свои лучшие качества, — приводит слова Уразбахтина пресс-служба клуба из Алма-Аты.

