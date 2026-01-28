«Игроков особо настраивать не нужно». Тренер «Кайрата» Уразбахтин — о матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин дал комментарий касательно предстоящего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

— Как вы будете настраивать команду на игру против одного из сильнейших клубов АПЛ?

— На такие матчи футболистов особо настраивать не нужно. Встречи с топ-клубами случаются не так часто в карьере каждого игрока. Ребята не нуждаются в дополнительной мотивации. Напротив, важно немного снизить эмоциональный градус и настроить команду на спокойную, качественную игру, чтобы футболисты смогли показать свои лучшие качества, — приводит слова Уразбахтина пресс-служба клуба из Алма-Аты.