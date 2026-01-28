«Игроков особо настраивать не нужно». Тренер «Кайрата» Уразбахтин — о матче с «Арсеналом»
Поделиться
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин дал комментарий касательно предстоящего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Как вы будете настраивать команду на игру против одного из сильнейших клубов АПЛ?
— На такие матчи футболистов особо настраивать не нужно. Встречи с топ-клубами случаются не так часто в карьере каждого игрока. Ребята не нуждаются в дополнительной мотивации. Напротив, важно немного снизить эмоциональный градус и настроить команду на спокойную, качественную игру, чтобы футболисты смогли показать свои лучшие качества, — приводит слова Уразбахтина пресс-служба клуба из Алма-Аты.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 января 2026
-
18:46
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:37
-
17:20Алиша Леманн стала футболисткой «Лестера» Официально
-
17:19
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:33
-
16:30
-
16:25
-
16:22
-
16:10
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:42
-
15:40
-
15:36
-
15:30
-
15:16
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:47
-
14:46
-
14:42
-
14:34
-
14:31
-
14:30