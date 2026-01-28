Матвей Кисляк — лучший игрок первой части сезона РПЛ по пройденной дистанции

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк за первую часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги преодолел дистанцию, равную 225 670 м. Тем самым хавбек красно-синих стал лучшим игроком по этому показателю после 18 туров чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТа.

Отметим, что 20-летний футболист столичной команды провёл на поле 1749 минут. Чуть меньше сыграл его одноклубник Иван Обляков (1741 минута), который занял второе место по общей дистанции. Игрок армейцев прошёл 212 295 м. В тройку также вошёл 22-летний Сергей Варатынов из калининградской «Балтики». На его счету 210 309 м за 1773 минуты на поле.

Матвей Кисляк в нынешнем сезоне провёл 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.