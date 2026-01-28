Скидки
Названы три кандидата на пост тренера «Айнтрахта», помимо Альберта Риеры — Плеттенберг

Экс-футболист «Ливерпуля» Альберт Риера является главным кандидатом на пост главного тренера немецкого «Айнтрахта». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X. Возглавляющий словенский «Целе» испанец должен занять вакантную должность после увольнения немца Дино Топпмёллера.

По данным источника, в шорт-листе «Айнтрахта» также присутствуют фамилии трёх специалистов на случай, если договориться с Риерой не получится. Помимо Риеры, на пост претендуют тренеры Хьетиль Кнутсен («Будё-Глимт»), Якоб Нееструп («Копенгаген») и Марко Розе (экс-«РБ Лейпциг»).

«Айнтрахт» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды 27 очков в 19 турах Бундеслиги. Отставание от четвёртой строчки составляет девять очков.

