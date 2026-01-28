Эндрик может стать приоритетной целью «Челси», клуб готов заплатить € 80 млн

Лондонский «Челси» планирует сделать официальное предложение в размере около € 80 млн за нападающего мадридского «Реала» Эндрика. Предполагается, что этот игрок может стать ключевой фигурой в спортивном проекте клуба. Об этом сообщает Topskills Sports UK в соцсети Х.

К Эндрику проявляют интерес и другие клубы, такие как «Атлетико», «Арсенал» и «ПСЖ». Это обстоятельство может значительно повысить цену форварда.

На данный момент Эндрик провёл три матча за «Лион», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В последней игре он оформил хет-трик, что способствовало победе команды со счётом 5:2. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.