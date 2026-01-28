Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кайсериспора» ответил, дебютирует ли Макаров в матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Кайсериспора» ответил, дебютирует ли Макаров в матче с «Галатасараем»
Комментарии

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович ответил, может ли российский новичок команды Денис Макаров дебютировать за свой новый клуб в ближайшем матче с «Галатасараем». Встреча 20-го тура турецкой Суперлиги состоится в воскресенье, 1 февраля.

Турция — Суперлига . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Не начался
Кайсериспор
Кайсери
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, Денис Макаров готов дебютировать в матче с «Галатасараем». Посмотрим, выйдет он в стартовом составе или на замену», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Денис Макаров перебрался в «Кайсериспор» из московского «Динамо». О трансфере было официально объявлено во вторник, 27 января. Россиянин уже приступил к тренировкам с новыми партнёрами по команде.

Материалы по теме
«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Эксклюзив
«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android