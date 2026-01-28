Главный тренер «Кайсериспора» ответил, дебютирует ли Макаров в матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович ответил, может ли российский новичок команды Денис Макаров дебютировать за свой новый клуб в ближайшем матче с «Галатасараем». Встреча 20-го тура турецкой Суперлиги состоится в воскресенье, 1 февраля.

«Конечно, Денис Макаров готов дебютировать в матче с «Галатасараем». Посмотрим, выйдет он в стартовом составе или на замену», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Денис Макаров перебрался в «Кайсериспор» из московского «Динамо». О трансфере было официально объявлено во вторник, 27 января. Россиянин уже приступил к тренировкам с новыми партнёрами по команде.