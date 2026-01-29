Итоговая таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026

В среду, 28 января, завершился общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам лондонский «Арсенал» возглавил турнирную таблицу с 24 очками. Команда Микеля Артеты обыграла казахстанский «Кайрат» со счётом 3:2.

Далее расположились мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Места с девятого по 24-е заняли мадридский «Реал», «Интер», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико» Мадрид, «Аталанта», «Байер», «Боруссия» Дортмунд, «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Будё-глимт», «Бенфика».

Выбыли из турнира «Марсель», «Пафос», «Юнион», ПСВ, «Атлетик», Наполи», «Аякс», «Айнтрахт», «Славия» Прага, «Вильярреал», «Кайрат».

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.