Айнтрахт — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 28 января, счёт 0:2, Лига чемпионов 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Айнтрахт» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Коло Муани – 47'     0:2 Соланке – 77'    

На 47-й минуте у лондонцев гол забил Рандаль Коло Муани. Доминик Соланке на 77-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Айнтрахт» с четырьмя очками занял 33-е место в сводной таблице Лиги чемпионов, команда покинула данный турнир. «Тоттенхэм Хотспур» с 17 очками расположился на четвёртой строчке и сыграет в 1/8 финала турнира.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Стало известно, в каком случае «Ливерпуль» продаст Робертсона «Тоттенхэму»— Джейкобс
