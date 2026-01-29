Скидки
Форвард «Реала» Мбаппе — лучший бомбардир общего этапа ЛЧ-2025/2026

Комментарии

Завершился общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. У француза 13 забитых мячей в семи матчах.

На втором месте форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, у которого восемь голов за восемь туров турнира. На третьей строчке расположился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. У норвежца семь забитых мячей в восьми матчах.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

