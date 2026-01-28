«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Галатасарай». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Манчестер Сити» с 13 очками находится на 11-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Галатасарай» с 10 очками располагается на 17-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.