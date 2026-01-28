В «Челси» выступили с заявлением после госпитализации двух фанатов лондонцев в Неаполе

Лондонский «Челси» опубликовал заявление после того, как несколько фанатов «синих» пострадали в Неаполе. Игра между итальянским и английским клубом пройдёт сегодня, 28 января, в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Клуб осведомлён об инциденте, произошедшем во вторник вечером в Неаполе. Двое болельщиков находятся в больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Клуб хотел бы напомнить всем болельщикам о необходимости проявлять крайнюю осторожность в городе и следовать рекомендациям, данным перед этим матчем», – сообщает официальный аккаунт «Челси» в социальной сети X.

По информации из прессы, болельщики «синих» подверглись нападению со стороны ультрас «Наполи». Один из английских фанатов опубликовал фото с окровавленной рукой и написал, что его ударили ножом.