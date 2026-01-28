Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — Динамо Смр, результат матча 28 января 2026, счёт 1:0, товарищеский матч

«Акрон» победил «Динамо» Самарканд в товарищеском матче на сборах
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Акрон» и узбекистанское «Динамо» Самарканд. Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты российского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 января 2026, среда. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
1 : 0
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Пестряков – 16'    

Единственный мяч в игре был забит на 16-й минуте. Результативным действием отметился полузащитник тольяттинской команды Дмитрий Пестряков.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», в активе которого 40 набранных очков.

Материалы по теме
«Спартак» объявил о переходе Сауся, а «Зенит» берёт Джона Джона! LIVE трансферов РПЛ
Live
«Спартак» объявил о переходе Сауся, а «Зенит» берёт Джона Джона! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android