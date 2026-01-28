«Акрон» победил «Динамо» Самарканд в товарищеском матче на сборах

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Акрон» и узбекистанское «Динамо» Самарканд. Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты российского клуба.

Единственный мяч в игре был забит на 16-й минуте. Результативным действием отметился полузащитник тольяттинской команды Дмитрий Пестряков.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», в активе которого 40 набранных очков.