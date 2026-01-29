Скидки
Манчестер Сити — Галатасарай, результат матча 28 января, счёт 2:0, Лига чемпионов 2025/2026

«Манчестер Сити» победил «Галатасарай» и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Сити» и «Галатасарай». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала английская команда. Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Холанд – 11'     2:0 Шерки – 29'    

Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперёд на 11-й минуте, Райан Шерки на 29-й минуте удвоил преимущество команды.

«Манчестер Сити» с 16 очками занял восьмое место в сводной таблице Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. «Галатасарай» с 10 очками расположился на 20-й строчке и сыграет в стыковых матчах турнира.

