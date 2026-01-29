Гол вратаря Трубина на 90+8-й помог «Бенфике» победить «Реал», доигрывавший вдевятером

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между португальской «Бенфикой» и испанским «Реалом». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса (Империя, Италия). Победу со счётом 4:2 праздновали футболисты португальского клуба.

На 16-й минуте Масса назначил пенальти в ворота мадридцев за фол полузащитника Джуда Беллингема, однако решение было изменено после вмешательства VAR. На 30-й минуте форвард мадридцев Килиан Мбаппе открыл счёт ударом головой. На 36-й минуте вингер Андреас Шельдеруп восстановил равенство в счёте. На 45+6-й минуте нападающий Вангелис Павлидис вывел «Бенфику» вперёд ударом с пенальти. На 54-й минуте Шельдеруп оформил дубль. На 58-й минуте Мбаппе сократил отставание в счёте. На 90+3-й минуте защитник «сливочных» Рауль Асенсио был удалён за две жёлтые карточки. На 90+7-й минуте второе предупреждение и красную получил бразилец Родриго. На 90+8-й минуте украинский вратарь Анатолий Трубин ударом головой забил четвёртый мяч и вывел свою команду в плей-офф турнира.

Таким образом, «Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.