2025 год стал рекордным в футболе по количеству трансферов и потраченных средств

Согласно глобальному отчёту ФИФА о трансферах, в 2025 году было совершено рекордное количество международных трансферов — 86 158. В профессиональном мужском футболе на трансферы клубы потратили $ 13,08 млрд, что является рекордной суммой за всю историю. В женском футболе также наблюдается рост: было совершено 2440 трансферов (+6,3%), а общие расходы составили $ 28,6 млн, что более чем на 80% больше по сравнению с 2024 годом.

В мужском футболе клубы из Англии стали лидерами по расходам, потратив $ 3,82 млрд, а также по объёму трансферных платежей — $ 1,77 млрд. Рекордная сделка на британском рынке была совершена «Ливерпулем», который приобрёл Александера Исака за $ 172 млн (£ 125 млн). Эта сделка стала самым дорогим единовременным приобретением 2025 года.