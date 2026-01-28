Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аршавин записал обращение к игрокам «Кайрата» перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Бывший футболист казахстанского «Кайрата» и английского «Арсенала» Андрей Аршавин записал видеообращение к футболистам клуба из Алма-Аты перед очным матчем своих бывших команд в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра пройдёт сегодня, 28 января, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
«Пацаны, привет! Давайте, всё у вас получится. Нужно хлопнуть дверью. Забейте голы, привезите очки с «Эмирейтс». Желаю вам удачи. Алга, «Кайрат», — сказал Аршавин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «Кайрата».

«Кайрат» набрал одно очко в семи турах Лиги чемпионов и за тур до конца общего этапа лишился шансов на попадание в плей-офф. «Арсенал» с 21 очком в семи играх досрочно квалифицировался в 1/8 финала турнира.

