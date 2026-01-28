Скидки
Футбол

Агент Солари отреагировал на слухи о конфликте игрока со Станковичем в «Спартаке»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Спартака» Пабло Солари, прокомментировал информацию о конфликте аргентинского футболиста с бывший главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Я не знаю ничего о конфликте Станковича и Солари. Спросите у кого-то из них. Я не вовлечён в ситуацию», — сказал Кипершмид в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в прессе появлялась информация, что сербский специалист унижал аргентинского футболиста, обзывал его, и считал, что игрок не соответствует уровню московской команды. При этом Станкович лично согласовал переход Солари в «Спартак».

В нынешнем сезоне Солари провёл 24 матча за красно-белых, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

