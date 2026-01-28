«Бавария» установила рекорд по количеству матчей без пропущенных голов в Лиге чемпионов

На прошлой неделе мюнхенская «Бавария» провела свой 115-й матч без пропущенных голов в Лиге чемпионов УЕФА, сыграв с брюссельским «Юнионом» в рамках 7-го тура общего этапа турнира (2:0). Это достижение стало новым рекордом в истории Лиги чемпионов.

Ранее рекорды по количеству матчей без пропущенных голов принадлежали «Барселоне» и мадридскому «Реалу», у которых по 114 таких матчей.

После семи туров общего этапа Лиги чемпионов мюнхенский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице с 18 очками. В заключительном туре, который состоится сегодня, 28 января, «Бавария» встретится с клубом ПСВ из Эйндховена.