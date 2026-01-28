«Бавария» установила рекорд по количеству матчей без пропущенных голов в Лиге чемпионов
На прошлой неделе мюнхенская «Бавария» провела свой 115-й матч без пропущенных голов в Лиге чемпионов УЕФА, сыграв с брюссельским «Юнионом» в рамках 7-го тура общего этапа турнира (2:0). Это достижение стало новым рекордом в истории Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 0
Юнион
Брюссель, Бельгия
1:0 Кейн – 52' 2:0 Кейн – 55'
Удаления: Джэ – 63' / нет
Ранее рекорды по количеству матчей без пропущенных голов принадлежали «Барселоне» и мадридскому «Реалу», у которых по 114 таких матчей.
После семи туров общего этапа Лиги чемпионов мюнхенский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице с 18 очками. В заключительном туре, который состоится сегодня, 28 января, «Бавария» встретится с клубом ПСВ из Эйндховена.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
