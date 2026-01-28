«Ливерпуль» — «Карабах»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Карабах». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Иван Кружляк (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Ливерпуль» с 15 очками располагается на четвёртой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов, «Карабах» с 10 очками находится на 18-м месте.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.