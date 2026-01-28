Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Опубликованы фото с места аварии двух футболистов «Тоттенхэма»

Опубликованы фото с места аварии двух футболистов «Тоттенхэма»
Комментарии

Опубликованы кадры с места ДТП, участниками которого стали футболисты английского «Тоттенхэма» Рандаль Коло Муани и Вильсон Одобер. Фото последствий аварии были опубликованы в аккаунте Lilywhite Rose в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Коло Муани и Одобер попали в аварию, причиной которой стала лопнувшая шина. По данным СМИ, оба футболиста чувствуют себя хорошо. Инцидент не помешает им принять участие в предстоящем матче команды.

Фото: Lilywhite Rose в соцсети X

В среду, 28 января, «Тоттенхэм» сыграет с «Айнтрахтом» на выезде в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Франкфурт Арена» и начнётся в 23:00 мск.

Фото: Lilywhite Rose в соцсети X

