Опубликованы фото с места аварии двух футболистов «Тоттенхэма»

Опубликованы кадры с места ДТП, участниками которого стали футболисты английского «Тоттенхэма» Рандаль Коло Муани и Вильсон Одобер. Фото последствий аварии были опубликованы в аккаунте Lilywhite Rose в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Коло Муани и Одобер попали в аварию, причиной которой стала лопнувшая шина. По данным СМИ, оба футболиста чувствуют себя хорошо. Инцидент не помешает им принять участие в предстоящем матче команды.

Фото: Lilywhite Rose в соцсети X

В среду, 28 января, «Тоттенхэм» сыграет с «Айнтрахтом» на выезде в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Франкфурт Арена» и начнётся в 23:00 мск.