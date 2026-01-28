Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
ЦСКА и «Краснодар» — в десятке клубов не из топ-5 лиг по стоимости выпускников академий

Международный центр спортивных исследований (CIES) в своём аккаунте в социальной сети X опубликовал десятку клубов не из топ-5 лиг с наибольшей совокупной трансферной стоимостью выпускников академий, имеющих действующие контракты. В него вошли московский ЦСКА и «Краснодар».

Полностью топ-10 клубов с наибольшей трансферной стоимостью игроков академий с действующими контрактами выглядит следующим образом:

  1. «Спортинг» Лиссабон – € 141 млн.
  2. «Порту» – € 126 млн.
  3. «АЗ Алкмар» – € 120 млн.
  4. «Аякс» – € 117 млн.
  5. «Бенфика» – € 113 млн.
  6. «Шахтёр» – € 104 млн.
  7. «Брюгге» – € 101 млн.
  8. ЦСКА – € 85 млн.
  9. «Краснодар», «Генк» – € 63 млн.
