Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Карабах, результат матча 28 января, счёт 6:0, Лига чемпионов 2025/2026

«Карабах» пропустил шесть голов от «Ливерпуля», но вышел в стыковые матчи Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Ливерпуль» и «Карабах». Победу со счётом 6:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Кружляк (Словакия).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Мак Аллистер – 15'     2:0 Вирц – 21'     3:0 Салах – 50'     4:0 Экитике – 57'     5:0 Мак Аллистер – 61'     6:0 Кьеза – 90'    

Алексис Мак Аллистер открыл счёт на 15-й минуте, Флориан Вирц удвоил преимущество команды на 21-й минуте. Мохамед Салах на 50-й минуте забил третий мяч английской команды, Уго Экитике на 57-й минуте увеличил разрыв в счёте, а на 61-й минуте Мак Аллистер оформил дубль. Федерико Кьеза отметился на 90-й минуте.

«Ливерпуль» с 18 очками занял третье место в сводной таблице Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. «Карабах» с 10 очками расположился на 22-й строчке и сыграет в стыковых матчах турнира.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Каррагер — о «Ливерпуле»: видим команду, которая не соответствует уровню Премьер-лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android