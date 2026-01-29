«Карабах» пропустил шесть голов от «Ливерпуля», но вышел в стыковые матчи Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Ливерпуль» и «Карабах». Победу со счётом 6:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Кружляк (Словакия).

Алексис Мак Аллистер открыл счёт на 15-й минуте, Флориан Вирц удвоил преимущество команды на 21-й минуте. Мохамед Салах на 50-й минуте забил третий мяч английской команды, Уго Экитике на 57-й минуте увеличил разрыв в счёте, а на 61-й минуте Мак Аллистер оформил дубль. Федерико Кьеза отметился на 90-й минуте.

«Ливерпуль» с 18 очками занял третье место в сводной таблице Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. «Карабах» с 10 очками расположился на 22-й строчке и сыграет в стыковых матчах турнира.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.