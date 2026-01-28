Опубликовано видео аварии болельщиков ПАОКа с грузовиком, в которой погибли семь человек

Были опубликованы кадры ДТП из Румынии, жертвами которого стали болельщики футбольного клуба ПАОК. Микроавтобус с 10 болельщиками ПАОКа столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии, семь болельщиков погибли, ещё три получили ранения. Автобус следовал из Греции через Румынию во Францию на матч команды в 8-м туре общего этапа Лиги Европы с «Лионом».

По данным СМИ, авария произошла во вторник, 27 января. Микроавтобус попытался совершить обгон, но столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком. Микроавтобус отбросило на обочину.

МИД Греции сразу же поручил греческому посольству в Бухаресте и консульскому отделу оказать всю возможную помощь греческим гражданам и их семьям.