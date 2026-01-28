Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Сербии рассказали, почему «Партизан» может продать Симича и Рогановича в ЦСКА

В Сербии рассказали, почему «Партизан» может продать Симича и Рогановича в ЦСКА
Комментарии

Журналист Дарко Николич, являющийся редактором спортивного раздела сербского сайта «Вечерние новости», рассказал, может ли «Партизан» продать защитников Николу Симича и Милана Рогановича в московский ЦСКА.

«Я знаю, что «Партизан» находится в огромных финансовых проблемах, то есть у него многолетние многомиллионные долги. Поэтому я не сомневаюсь, что руководство клуба заинтересовано в продаже игроков, на которых они могут заработать деньги, чтобы хотя бы немного улучшить своё положение. Но сколько денег они хотят получить и каких игроков продать, этого я не знаю.

Я лишь добавлю к этому тот факт, что несколько дней назад государство было вынуждено помочь «Партизану» деньгами, чтобы клуб мог пройти мониторинг УЕФА и конкурировать на международной арене в следующем сезоне. Вот насколько серьёзна ситуация», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Условие от «Ливерпуля», проблемы в переговорах по форварду ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Условие от «Ливерпуля», проблемы в переговорах по форварду ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android