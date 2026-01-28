В Сербии рассказали, почему «Партизан» может продать Симича и Рогановича в ЦСКА

Журналист Дарко Николич, являющийся редактором спортивного раздела сербского сайта «Вечерние новости», рассказал, может ли «Партизан» продать защитников Николу Симича и Милана Рогановича в московский ЦСКА.

«Я знаю, что «Партизан» находится в огромных финансовых проблемах, то есть у него многолетние многомиллионные долги. Поэтому я не сомневаюсь, что руководство клуба заинтересовано в продаже игроков, на которых они могут заработать деньги, чтобы хотя бы немного улучшить своё положение. Но сколько денег они хотят получить и каких игроков продать, этого я не знаю.

Я лишь добавлю к этому тот факт, что несколько дней назад государство было вынуждено помочь «Партизану» деньгами, чтобы клуб мог пройти мониторинг УЕФА и конкурировать на международной арене в следующем сезоне. Вот насколько серьёзна ситуация», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.