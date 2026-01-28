Скидки
«Челси» объявил об уходе Рахима Стерлинга из клуба

«Челси» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Рахимом Стерлингом.

«Рахим Стерлинг сегодня покинул футбольный клуб «Челси» по взаимному согласию, отыграв три с половиной сезона в качестве футболиста нашего клуба, куда он перешёл летом 2022 года из «Манчестер Сити».

Мы благодарим Рахима за его вклад в качестве игрока «Челси» и желаем ему успехов на следующем этапе карьеры», — сказано в сообщении лондонского клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист не провёл ни одного матча за «Челси», он тренировался отдельно от основной команды. Договор игрока с лондонским клубом действовал до июня 2027 года. В прошлом сезоне Рахим играл в аренде в «Арсенале».

