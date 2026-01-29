Скидки
Брюгге — Марсель, результат матча 28 января 2026, счет 3:0, 8-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Брюгге» обыграл «Марсель» в заключительном туре и вышел в стыковые матчи ЛЧ
Комментарии

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и французский «Марсель». Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида (Италия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Диахон – 4'     2:0 Верман – 11'     3:0 Станкович – 79'    

Счёт в матче открыл на четвёртой минуте нападающий «Брюгге» Мамаду Диахон. Спустя восемь минут Ромео Верман удвоил преимущество хозяев поля. На 79-й минуте форвард Александар Станкович забил третий мяч.

«Брюгге» с 10 очками занял 19-е место в сводной таблице Лиги чемпионов и сыграет в стыковых матчах турнира. «Марсель» с девятью очками расположился на 25-й строчке и покинул турнир.

Стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
