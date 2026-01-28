Скидки
Суд удовлетворил иск Андрея Аршавина к Юлии Барановской об уменьшении алиментов

Комментарии

Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил исковое заявление бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Источник не уточняет, насколько размер алиментов был уменьшен. При этом в прессе появлялась информация, что бывший игрок сине-бело-голубых просил снизить выплаты до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 года — до 1/6 части, поскольку с августа 2025 года он выплачивает алименты ребёнку от другого брака.

Напомним, Аршавин и Барановская состояли в гражданском браке с 2004 по 2013 год, у пары родились трое детей. С января 2022 года экс-футболист сборной России занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита».

