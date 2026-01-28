«Бенфика» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 8-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 28 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между португальской «Бенфикой» и испанским «Реалом». Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Давиде Масса (Империя, Италия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Араужу, Отаменди, Даль, Баррейро, Ауснес, Престианни, Шельдеруп, Судаков, Павлидис.

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Хёйсен, Каррерас, Тчуамени, Гюлер, Беллингем, Мастантуоно, Винисиус, Мбаппе.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В активе «Королевского клуба» 15 очков в семи матчах. «Бенфика» располагается на 29-м месте из 36 возможных вне зоны квалификации в плей-офф. У команды шесть набранных очков.