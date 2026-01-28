Скидки
Ливерпуль — Карабах.
23:00 Мск
Футбол Новости

Мостовой — о Саусе в «Спартаке»: показывайте, что вы лучшие, и вас будут покупать

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о трансфере защитника Владислава Сауся из калининградской «Балтики» в московский «Спартак». 22-летний игрок стал первым новичком красно-белых при испанском главном тренере Хуане Карседо.

«Саусь — русский молодой парень, который проявил себя в первой части сезона РПЛ достаточно хорошо. Поэтому вот вам простой ответ — показывайте, что вы лучшие, и вас будут покупать. Это к разговору о тех, кто говорит, почему русские не могут пробиться.

Будьте сильнее, и вы пробьётесь! Вам же никто не запрещает. А как будет дальше, мы посмотрим. В «Спартаке» же конкуренция, там много футболистов. Многие приходят, у кого-то получается, у кого-то не получается, будем дальше смотреть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

