На «Камп Ноу» заметили крыс перед матчем с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Перед матчем 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Копенгаген», на стадионе каталонского клуба были замечены крысы.

Напомним, сине-гранатовые вернулись на свою обновлённую арену в конце ноября 2025 года, реконструкция стадиона проходила больше двух лет. При этом несколько дней назад на «Спотифай Камп Ноу» случился потоп из-за протёкшей крыши, а теперь были замечены грызуны.

В прессе появлялась информация, что на модернизацию стадиона каталонский клуб уже потратил € 1,5 млрд. Ожидается, что работы по реконструкции стадиона будут полностью завершены к 2027 году.