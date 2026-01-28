Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

На «Камп Ноу» заметили крыс перед матчем с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Перед матчем 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Копенгаген», на стадионе каталонского клуба были замечены крысы.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Напомним, сине-гранатовые вернулись на свою обновлённую арену в конце ноября 2025 года, реконструкция стадиона проходила больше двух лет. При этом несколько дней назад на «Спотифай Камп Ноу» случился потоп из-за протёкшей крыши, а теперь были замечены грызуны.

В прессе появлялась информация, что на модернизацию стадиона каталонский клуб уже потратил € 1,5 млрд. Ожидается, что работы по реконструкции стадиона будут полностью завершены к 2027 году.

